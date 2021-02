Carros com placas da cidade têm acesso gratuito Foto: Divulgação / Ascom Arraial do Cabo

Publicado 11/02/2021 15:10

ARRAIAL DO CABO – O acesso de moradores e visitantes às prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, será liberado a partir desta sexta-feira (12), dentro do limite de acesso de 140 veículos por vez, entre 7h e 18h.

De acordo com a Prefeitura, os moradores do município têm acesso gratuito ao estacionamento, desde que o veículo tenha placa da cidade. Já os motoristas de carros com emplacamento de outras cidades pagam taxa de R$ 20 e o acesso depende ainda da disponibilidade de vagas no estacionamento.



A decisão de flexibilizar o estacionamento nas vias pública do Pontal ocorre após um laboratório de campo realizado por órgãos ambientais no Pontal do Atalaia. A iniciativa aconteceu na última quarta-feira (10) e foi realizada pela Fundação do Meio Ambiente e Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com a supervisão do Ministério Público Estadual (MPE-RJ).



Ainda durante os trabalhos de organização, as vias públicas receberam lixeiras e definição de áreas para conservação ambiental e fluxo de trânsito.



