Publicado 10/03/2021 13:15

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Os resíduos deixados por gestões anteriores foram encontrados por funcionários públicos no início deste ano, quando a Prefeitura chegou a ARRAIAL DO CABO – Cerca de oito caminhões carregados com sucatas foram retirados de prédios públicos da Prefeitura de, na Região dos Lagos do Rio. Os resíduos deixados por gestões anteriores foram encontrados por funcionários públicos no início deste ano, quando a Prefeitura chegou a abrir uma sindicância para apurar o abandono dos equipamentos

Segundo o município, entre o material recolhido, estão: fogões, mesas, cadeiras de rodas, macas, geladeira, freezer, camas elétricas, ar condicionado, equipamentos de informática, entre outros. As sucatas estavam em salas desativadas do Hospital Geral de Arraial do abo (HGAC), e na Secretaria Municipal de Saúde.



O município informou ainda que o material será encaminhado para reciclagem. Um relatório com as informações sobre os equipamentos encontrados foi elaborado pela Comissão Provisória de Levantamento Patrimonial e entregue nesta quarta-feira (10), ao prefeito do município, Marcelo Magno.