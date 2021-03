Posto estava fechado desde o fim do ano passado Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, inaugurou nessa segunda-feira (8), o Posto de Informações Turísticas, na Praia dos Anjos. O espaço, que estava desativado desde o fim do ano passado, passou por uma reforma e foi reaberto para atender aos turistas.

De acordo com a Prefeitura, o atendimento é realizado por uma equipe da Secretaria Municipal de Turismo, com profissionais bilíngues, que trabalham das 8h às 18h, inclusive aos finais de semana.



No local, os visitantes e turistas podem se informar sobre os pontos turísticos do município, além de receberem um mapa para facilitar a localização e panfletos com indicações de diversos meios de lazer e hospedagem.