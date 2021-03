Vacinação acontece entre 8h e 16h Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 00:15

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, retoma a campanha de imunização contra a doença nesta quinta-feira (11). Segundo a Prefeitura, nesta quinta e sexta-feira (12), o município vai imunizar idosos com idade entre 78 e 79 anos. ARRAIAL DO CABO – Três dias depois de suspender a vacinação contra a Covid-19 por falta de doses , a cidade de, na Região dos Lagos do Rio, retoma a campanha de imunização contra a doença nesta quinta-feira (11). Segundo a Prefeitura, nesta quinta e sexta-feira (12), o município vai imunizar idosos com idade entre 78 e 79 anos.

Já na próxima terça (16) e quarta-feira (17), serão vacinados idosos com idade entre 76 e 77 anos. Na segunda-feira (15) será a vez dos idosos com mais de 90 anos, e pessoas acamadas, receberem a segunda dose do imunizante. Ao todo, o município conta com seis locais de atendimento, além das Estratégias de Saúde da Família (ESF).



•Apae da Prainha

•Escola Adolpho Beranger Júnior

•Associação dos Aposentados e Pensionistas – Praia dos Anjos

•ESF Sabiá

•ESF Figueira

•ESF Monte Alto



Segundo a Prefeitura do município, a vacinação acontece entre 8h e 16h e para receber a dose, é preciso que o idoso apresente CPF, cartão SUS e comprovante de residência.