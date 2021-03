Assinatura do convênio de cooperação aconteceu no gabinete do presidente do DER, no Rio Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2021 13:00

ARRAIAL DO CABO – O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela manutenção de rodovias estaduais, realizou convênios de cooperação com diversos municípios do Rio, entre eles, Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. No município, o acordo prevê a realização de obras de infraestrutura, incluindo drenagem, calçamento e pavimentação de vias.

Segundo a Prefeitura de Arraial do Cabo, a contrapartida do DER será fornecer todos os materiais necessários para a execução dos projetos enviados pelo município. A cerimônia da assinatura do convênio ocorreu na última segunda-feira (8), no gabinete do presidente do DER, no Rio, Luiz Roberto Pereira.



Também participaram da cerimônia, o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno; o secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade; os deputados federais, Gutemberg Reis e Aureo Ribeiro; entre outras autoridades estaduais.