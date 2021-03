Decreto que está em vigor exige apresentação de QR Code para entrar na cidade Foto: Vinícius Pereira

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 16:00

ARRAIAL DO CABO – Apesar as restrições impostas nesta semana pela Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, para reduzir o risco de contaminação pela Covid-19, a cidade registra uma movimentação intensa de turistas neste sábado (13). No principal acesso ao município, a fila de veículos para atravessar a barreira sanitária era de cerca de três quilômetros, no fim da manhã.



Segundo a Prefeitura, somente turistas com QR Code, podem entrar na cidade, que está com hospedagens, barcos de passeio, bares e restaurantes com a capacidade de ocupação limitada a 50%, conforme o Decreto 3.269 , publicado na última quarta-feira (10), no Diário Oficial do município. Ainda conforme o documento, bares e restaurantes devem permanecer abertos somente até 23h, mas com música ao vivo apenas até 22h.

O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo, para saber quais medidas o município tem adotado para fiscalizar as determinações impostas no Decreto nº 3.269, sábado (13), e aguarda um posicionamento.