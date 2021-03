Além dos alunos, reunião também teve a presença do reitor do IFRJ, Rafael Almada, e da secretária municipal de Educação, Isalira Gomes Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 23:00

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, recebeu em seu gabinete, nessa segunda-feira (22), cinco alunos do Instituto Federal Fluminense do Rio de Janeiro (IFRJ) campus Arraial do Cabo. Os estudantes foram premiados na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), realizada em novembro do ano passado.

Além dos estudantes, também participaram do encontro, o reitor do IFRJ, Rafael Almada; a secretária municipal de Educação, Isalira Ramos Gomes, e o deputado federal Paulo Ganime.



Publicidade

Durante a olimpíada, foram 440 mil alunos inscritos de 5.190 escolas de todo o país. A OBA é um evento nacional, realizado pela Sociedade Astronômica Brasileira, nas escolas públicas e privadas, desde 1998, onde participam alunos do ensino fundamental e médio.