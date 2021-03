Manifestantes bloquearam um dos sentidos da RJ-140, na altura da barreira sanitária Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por Lucas Madureira

Publicado 26/03/2021 16:00

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, bloquearam um dos sentidos da RJ-140, nesta sexta-feira (26), em protesto pela derrubada do ARRAAIAL DO CABO – Cerca de 50 pessoas que atuam nos serviços turísticos de, na Região dos Lagos do Rio, bloquearam um dos sentidos da RJ-140, nesta sexta-feira (26), em protesto pela derrubada do decreto que proíbe a entrada de turistas na cidade . O município disse que não vai recuar com as restrições e pediu à colaboração dos moradores.

De acordo com os manifestantes, o grupo se reuniu em frente à Câmara de Vereadores, para tentar apoio dos parlamentares junto às reivindicações, e depois seguiu em direção à barreira sanitária, onde bloqueou a pista de acesso à cidade. Os manifestantes também pedem ao município auxílio financeiro durante os dias em que estarão impedidos de trabalhar.

Por meio de nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que diante das medidas adotadas pelo Estado do Rio e por todos os municípios da Região dos Lagos, optou também por aumentar as restrições no combate à Covid-19.

“A Prefeitura de Arraial do Cabo vem a público esclarecer, que entende a dor de cada cidadão cabista, mas optou por proteger e salvar vidas. O mundo luta contra uma terrível pandemia, que, somente no Brasil, levou a óbito mais de 300 mil pessoas”, diz um trecho da nota divulgada à imprensa.

Segundo a Prefeitura, no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), e nas demais unidades de atendimento médico da Região dos Lagos, não há mais leitos disponíveis para pacientes infectados pelo novo coronavírus.

CIDADE REGISTRA 45 MORTES PELA DOENÇA

A cidade atingiu nesta sexta, a marca de 1.018 casos confirmados da doença, incluindo 45 mortes, sendo três delas nas últimas 24 horas, conforme a última atualização do painel epidemiológico, que mostra o avanço da doença na cidade.