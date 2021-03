Willian deixa esposa e um casal de filhos Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por Lucas Madureira

Publicado 27/03/2021 22:45

ARRAIAL DO CABO – Um homem que trabalhava como piloto de barco em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, morreu neste sábado (27), em decorrência da Covid-19. Segundo a família, Wilian Netto, de 40 anos, estava internado há cerca de uma semana, e faleceu durante esta manhã, em um hospital de Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Amigos e familiares, estão organizando um cortejo, que vai partir do pórtico da cidade, em direção ao Cemitério Municipal Princesa Isabel, no Centro de Arraial do Cabo, onde o corpo será sepultado, ainda na noite deste sábado. Devido a recomendação das autoridades de saúde, para mortos por coronavírus, não haverá velório. “Hoje eu perdi um irmão, um filho na fé, e hoje o Willian é um atleta de Cristo, que foi ter um encontro verdadeiro com o nosso pai”, disse o amigo Zumar Massa.

Amigos e familiares vão sair em cortejo do pórtico da cidade, até o Cemitério Municipal Foto: Zumar Massa / Arquivo pessoal

Ainda segundo amigos, Willian era amante do esporte, chegou a jogar na categoria de base do Fluminense, na década de 1990, e atuou profissionalmente como jogador de futebol, em São Paulo. Atualmente, ele gostava de jogar futebol de praia no tempo livre, e era membro da Igreja Evangélica Família em Cristo. Willian deixa esposa e um casal de filhos.

CIDADE REGISTRA 100% DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

De acordo com a última atualização do painel epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, até essa sexta-feira (26), a cidade registrava 1.018 casos confirmados do novo coronavírus, incluindo 45 mortes pela doença. Ainda segundo o município, os leitos para pacientes com a Covid-19 seguem com 100% de ocupação.