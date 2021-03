Ação segue cronograma da Prefeitura Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 22:00 | Atualizado 29/03/2021 22:04

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, fez um trabalho de desinfecção das ruas e espaços públicos do município, onde há maior circulação de pessoas. A medida é para evitar a transmissão da Covid-19. ARRAIAL DO CABO – Após proibir a entrada de turistas e o acesso às praias , a cidade de, na Região dos Lagos do Rio, fez um trabalho de desinfecção das ruas e espaços públicos do município, onde há maior circulação de pessoas. A medida é para evitar a transmissão da Covid-19.

Segundo a Prefeitura, na última sexta-feira (26), agentes do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (Idac) realizaram a desinfecção sanitária em pontos de ônibus e praças do bairro Praia Grande e na praça que fica próxima a Escola Municipal Adolpho Beranger.



O município informou que a ação segue um cronograma, elaborado pela Prefeitura. Durante o processo de limpeza e desinfecção, a equipe utiliza máquinas para a aplicação do produto desinfectante e também um caminhão-tanque, para esguichamento.