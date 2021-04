Imunização acontece em nos bairros e distritos do município Foto: Divulgação

Publicado 02/04/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vacina neste sábado (3), idosos com 69 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação será realizada das 9h às 14h, em seis bairros diferentes e nos distritos do município.

O município informou que recebeu nessa sexta-feira (2), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 1,6 mil novas doses da vacina contra a Covid-19. Para receber o imunizante, segundo a Prefeitura, é preciso que o idoso apresente documentos pessoais, como o CPF, cartão SUS e o comprovante de residência.

PONTOS DE VACINAÇÃO

•Associação dos Aposentados;

•ESF Cabocla;

•ESF Boa Vista;

•ESF Sabiá;

•ESF Monte Alto;

•ESF Figueira.