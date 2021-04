Visitantes só podem entrar na cidade mediante apresentação de QR Code Foto: Lucas Madureira

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, divulgou no Diário Oficial do município, nessa sexta-feira (9), um decreto permitindo o acesso às praias e lagoas do município, a partir da próxima segunda-feira (12). Segundo o Decreto nº 3.299, para terem acesso à cidade os visitantes precisam ter o QR Code, emitido por estabelecimentos autorizados pela Secretaria Municipal de Turismo.

Covid-19. Ainda de acordo com a Prefeitura, o novo decreto estabelece que restaurantes só devam emitir QR Code para o mesmo dia, entre 12h e 20h. Os passageiros de passeio de barco só terão acesso à Marina de Pescadores, portando pulseiras de identificação da embarcação.

A nova flexibilização acontece pouco mais de duas semanas depois de o município vetar a entrada de turistas na cidade e proibir o acesso às praias, por causa da pandemia da Covid-19.

O município informou ainda que permanece proibido o acesso de veículos de turismo como ônibus, micro-ônibus, vans e similares. Já os estabelecimentos comerciais ficam proibidos de funcionar das 23h às 6h, ainda conforme as regras estabelecidas no decreto.