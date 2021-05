A prática de atividades desportivas é um dos direitos das crianças e adolescentes, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 08:20

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e o Conselho Tutelar firmaram uma parceria para inserir crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, ou não assistidos pelo órgão, nos projetos esportivos do município. A reunião para discutir o assunto aconteceu nessa segunda-feira (10), no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos.

De acordo com a Superintendência Municipal de Esportes, os menores que tiverem interesse, serão encaminhados às atividades esportivas pelo próprio Conselho Tutelar. Ao todo, o município oferece 16 modalidades em 28 projetos, que incluem alunos com idade entre cinco e 17 anos, nos bairros e distritos.

Publicidade

Entre as modalidades oferecidas, segundo a Prefeitura, estão: futebol, voleibol, basquete, jiu-jitsu, muaythai, entre outras. A prática de atividades desportivas é um dos direitos das crianças e adolescentes, previstos na Lei 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Reunião para discutir o assunto aconteceu nessa segunda-feira, dia 10 Foto: Divulgação