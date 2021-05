Kits deverão ser retirados em escolas municipais Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 00:05 | Atualizado 24/05/2021 00:10

A iniciativa tem o objetivo de garantir a segurança alimentar dos alunos enquanto as escolas permanecem com aulas remotas, por causa da pandemia. Segundo a Prefeitura, para o caso de terceiros retirarem os kits nas escolas, é preciso que o responsável pelo aluno envie uma declaração de autorização, manucrista, assinada, com cópia da certidão de nascimento do estudante e cópia de documento, com foto, do responsável pelo aluno.

