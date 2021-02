Prefeitura de Búzios faz pente fino neste carnaval contra festas clandestinas e eventos irregulares Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 14/02/2021 07:57 | Atualizado 14/02/2021 08:39

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos realizou na noite deste sábado, feriado de Carnaval, uma operação intitulada 'Stop the party' pelo balneário fazendo um pente fino nas casas e boates, bem como em supostos locais com festas clandestinas e eventos irregulares descumprindo o decreto municipal que proíbe a realização das festas.

A operação contou com a colaboração da Guarda Municipal, agentes da Postura e com os Policiais Militares do CProes. A equipe visitou os locais denunciados, e os já notificados anteriormente, com as viaturas da Guarda, Posturas e da Polícia.

Prefeitura de Búzios faz pente fino neste carnaval contra festas clandestinas e eventos irregulares

A Prefeitura de Búzios já havia notificado na sexta-feria (12) estabelecimentos que estavam divulgando eventos durante o período do feriadão de carnaval, o que está proibido pelo Decreto Municipal número 1574, que proíbe festas e eventos, incluindo blocos, veículos equipados com sons, shows e similares promovidos por entidades públicas ou privadas.

Casas e estabelecimentos conhecidos na cidade, como Silk Beach Club e Fishbone, foram visitados de surpresa pela operação 'Stop the party'. O Silk já havia sido notificado no dia 12 de fevereiro e foi autuado neste sábado (13) pelo descumprimento da notificação da Prefeitura quanto a realização do evento em tempos de pandemia e a festa foi interrompida, com o estabelecimento fechado.

Em entrevista Exclusiva ao O Dia, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios diz que as operações de fiscalização estão acontecendo, e acontecerão, de forma reforçada neste carnaval em todo o município: 'Estamos em um período pandêmico e nossa atenção, como gestor de Búzios é para que todos, sem exceção, cumpram as regras e obedeçam o decreto existente, que proíbe festas e aglomerações. Estamos preocupados com a economia da nossa cidade sim, mas também com a saúde pública neste momento de coronavírus. Vale lembrar que o descumprimento do decreto municipal pode acarretar em suspensão do alvará da empresa e multas de até R$ 9.263,25', afirma o chefe do executivo buziano.