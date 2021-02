Boate fechada, festas clandestinas encerradas e tolerância zero neste carnaval em Búzios Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 15/02/2021 08:12 | Atualizado 15/02/2021 17:01

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro decretou tolerância zero com festas clandestinas, eventos irregulares e empresas que estão descumprindo o decreto municipal que proíbe aglomerações e a realização de eventos durante o feriadão de Carnaval e deflagrou neste sábado (13) e domingo (14) a Operação “Stop The Party” que tem como objetivo fiscalizar os locais que estão desobedecendo a proibição de eventos prevista em decreto. A ação percorreu todo município, locais notificados e denunciados pela população, um trabalho em conjunto entre a Fiscalização de Posturas, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. De acordo com a Prefeitura, as operações vão ocorrer durante todo feriado prolongado.

No sábado a Fiscalização de Postura recebeu denúncias de festas clandestinas em vários pontos da cidade e após serem apuradas as informações, seis foram interditadas. A equipe percorreu os bairros Brava, Capão, Cem Braças, Geribá, Alto da Boa Vista, Rasa, Manguinhos, Marina e Centro. Durante toda a noite também foi percorrido estabelecimentos notificados na noite anterior (12), quando as equipes chegaram a Silk Beach Club, ao Bar Outlet e ao Club 151, presenciaram a realização de eventos com som alto, pessoas sem o uso de máscaras e grande aglomeração. As festas foram interrompidas, os estabelecimentos foram fechados e multados com infração grave. Ao total foram 10 notificações, 03 autos de infração e 11 festas paralisadas.

Publicidade

Boate fechada, festas clandestinas encerradas e tolerância zero neste carnaval em Búzios Prefeitura de Búzios

No domingo uma festa clandestina foi fechada e encerrada pela operação 'Stop the Party' no Sítio do Campinho com vários carros e frequentadores no local e a Privillège, famosa boate do balneário, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas na Orla Bardot, que já havia sido notificada para a não realização do evento, foi esvaziada e fechada as três horas da manhã por descumprimento ao decreto municipal, aglomeração e pessoas sem máscaras dentro do estabelecimento.

Publicidade

O Secretário de Segurança Pública Sérgio Ferreira, reforçou a necessidade do comprometimento de todos: 'Precisamos acatar as determinações dos decretos municipais. É inadmissível que alguns locais não se importem em manter pessoas aglomeradas em seus estabelecimentos, fiscalizaremos para que as medidas de proteção sejam cumpridas', afirmou.

O Prefeito Alexandre Martins declarou ao O Dia que as operações irão acontecer de forma reforçada neste carnaval: 'Nossa atenção, como gestor público é para que todos, sem exceção, cumpram as regras e obedeçam aos decretos existentes. Estamos preocupados com a economia da nossa cidade sim, mas também com a saúde pública neste momento de coronavírus. Esta guerra será vencida por todos nós e não vamos permitir que por desrespeito de alguns, vidas sejam perdidas em nossa cidade', afirmou o chefe do executivo.

Publicidade

Denuncie você também:



O Executivo Municipal pede a colaboração da população quanto ao cumprimento das medidas de proteção contra o novo coronavírus e aos decretos municipais. O momento exige atenção máxima e respeito ao próximo. Com a ajuda de todos, deixaremos Búzios livre deste vírus. Você pode auxiliar o trabalho da prefeitura denunciando aglomerações, através do número de Whatsapp (21) 99671-6900, da Secretaria de Postura.