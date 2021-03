Secretário de Saúde de Búzios participa de reunião com o Secretário Estadual de Saúde Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 29/03/2021 07:24

Búzios - O Secretário de Saúde do município de Armação dos Búzios, Dr. Marcelo Amaral esteve reunido neste último sábado (27) em São Pedro da Aldeia com o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, para a abertura de novos leitos de tratamento da Covid-19 na Região dos Lagos.

Dr. Marcelo Amaral reafirmou que a implementação de soluções imediatas é de grande relevância no atual cenário epidemiológico da Covid-19:'Ter o secretário vindo até a Região dos Lagos e trazer soluções que temos certeza que serão imediatas é de grande importância. Com a união entre as cidades, e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que foi destacada, temos a convicção que esse momento vai passar', afirmou o Secretário de Saúde de Búzios.

'É o momento de unir as cidades para salvar vidas. Agradeço pelo convite do prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio. É a nossa obrigação estar presente e atender à ansiedade da população. Na segunda-feira, estarei enviando uma equipe técnica aqui para a região para avaliarmos a abertura de pelo menos 30 novos leitos de tratamento à Covid-19. A intenção é desafogar a lotação dos hospitais dos municípios. Dedico minha vida à saúde e fiquei muito contente com a união entre as cidades que encontrei aqui, ela é fundamental. Juntos, vamos vencer as adversidades causadas por essa doença', disse o Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro no encontro.

O Secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, firmou compromisso na reunião de enviar equipe técnica à Região dos Lagos para viabilizar a abertura de novos leitos de tratamento contra o cornavírus que a curto prazo deverá ser realizada na unidade do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.