Agentes da Romu de Búzios paralisam duas festas clandestinas na mesma ruaPrefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 15/06/2021 07:43

Búzios - Agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro interromperam três festas clandestinas neste fim de semana no balneário. A fiscalização paralisou uma, na madrugada de sábado (12) e duas no domingo (13) de madrugada

Segundo a Guarda Municipal, os agentes do plantão deste domingo da ROMU receberam uma solicitação para verificar um som alto, e possível festa clandestina: "Ao chegarmos no local, logo identificamos o objeto da ação.

Após fazer contato com o proprietário e sanar o problema, o silêncio da primeira festa revelou uma outra manifestação musical e, consequentemente, outra festa. Ou seja, paralisamos duas festas clandestinas em Búzios, ambas descumprindo o decreto municipal vigente', afirmam.

Os vizinhos dos locais das festas clandestinas e irregulares que foram interrompidas pelos agentes da Romu de Búzios agradeceram com acenos pela ação rápida da Guarda Municipal.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, disponibilizou um disque denúncia para festas clandestinas: Ligue 153