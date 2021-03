Redação da Record Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 05:00 | Atualizado 07/03/2021 12:36

O clima anda tenso na sede da Record Rio nos últimos dias. Alguns funcionários foram afastados de suas funções após apresentarem os sintomas da Covid-19 e os resultados positivos dos exames de outros profissionais deixaram o departamento de jornalismo da emissora em estado de alerta. Esta humilde colunista soube que duas repórteres, dois editores, um gestor e um narrador esportivo foram confirmados com o novo coronavírus. O surto da doença já assusta a todos que trabalham em Vargem Grande, na Zona Oeste. A apreensão é geral.

Um comunicado oficial da Record TV sobre a transmissão do jogo entre Volta Redonda e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca, no último sábado (6) anunciou a troca do narrador da partida na última hora. Marcos Leandro substituiu Lucas Pereira, que de acordo com o informativo 'foi afastado temporariamente por licença médica', mas não existe no comunicado, detalhes sobre o motivo da liberação. Já a repórter Bruna Dealtry revelou mesmo nas redes sociais na quinta-feira (4), que testou positivo para a Covid-19 e está isolada em casa. A coluna procurou a emissora e não obteve resposta até o fechamento da nota.

