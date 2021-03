Vencedora do reality 'A Fazenda', Jojo Todynho afirma que não concorda com ataque às famílias e discorda do cancelamento DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 13:34 | Atualizado 08/03/2021 13:36

O Multishow vai estrear em abril um novo talk show comandado por Jojo Todynho. A atração já conta com patrocínio da Embelleze, que pela primeira vez investe em conteúdo no Multishow. O talk show de Jojo Todynho terá a cara dela. Cenário, trilha sonora, figurinos e linguagem farão referências à sua personalidade, gostos e carreira. O programa terá oito episódios na TV, além de conteúdos originais com influenciadores para o digital do canal.



"A Jojo é muito popular, querida, irreverente e engraçada, tem afinidade com o Multishow. Ficamos sempre animados em colocar no ar e oferecer aos nossos parceiros projetos que transmitam verdade pro público. É maravilhosa essa parceria com marcas que acreditam no entretenimento como forma de se conectarem com seus consumidores", adianta Tatiana Costa, diretora do Multishow.



Já para o vice-presidente do Sistema Embelleze, Jomar Beltrame, o programa é uma oportunidade de reforçar o compromisso da empresa em se manter referência em transformar vidas das mulheres, respeitando a diversidade e ampliando seus canais para passar essa mensagem. "A Embelleze é uma empresa multiplataforma e estamos criando conteúdos em diversas mídias para informação e entretenimento do público. Integrar a Jojo Todynho em nossas ações é uma forma de celebrar a beleza das diferenças. Uma mulher com representatividade, que se identifica com o público e que gera empatia como nossa embaixadora vai fortalecer o nosso conceito de abraçar todas as mulheres brasileiras e empoderá-las cada vez mais", explica Beltrame.