Irmão Lázaro Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 11:02 | Atualizado 20/03/2021 11:22

Integrante da banda Olodum nos anos 90 , mas decidiu seguir carreira no segmento gospel após se converter à religião evangélica, Irmão Lázaro morreu na noite desta sexta-feira (19). O cantor, de 54 anos, foi mais uma vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado há quase um mês em um hospital de Feira de Santana, a cerca de 100 km da capital baiana e no boletim divulgado em suas redes sociais horas antes do falecimento já constatava que o estado de saúde de Lázaro era grave. "Muito delicado, no dia de hoje (sexta-feira) não apresentou nenhuma intercorrência, permanece estável e requer muito cuidado".

Lázaro, que era vereador em Salvador, tinha sido diagnosticado com Covid-19 no dia 15 de fevereiro e desde então fazia tratamento em casa. No dia 22 de fevereiro, ele sentiu desconforto, febre e procurou o médico. Ao chegar no hospital, foi comprovado que ele estava com metade dos pulmões comprometidos e já ficou internado. Três dias depois, o estado de saúde piorou e ele acabou sendo transferido para a UTI.

Publicidade

Nas redes sociais de Lázaro foi publicada uma mensagem lamentando a morte do cantor neste sábado (20). A filha do vereador, Marta Silva, fez também uma postagem de despedida.



"Hoje a pessoa mais importante da minha vida se foi, o homem que eu mais amei e continuarei amando o resto da vida!! O cara mais honesto e bondoso que já conheci, que me ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e que me amou como ninguém nunca me amou!! O meu maior alívio é saber que ele está ao lado de Deus e que o céu está em festa nesse momento. Ele foi o meu maior exemplo de fé, o meu melhor amigo, meu pastor, meu confidente, meu cantor favorito kkk . Ele era meu tudo e agora o meu tudo se foi! Pai, fica juntinho de Deus aí e já já estaremos juntos".