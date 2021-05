Anitta Reprodução/Instagram

Morando atualmente em Miami, nos Estados Unidos, para investir ainda mais em sua carreira internacional, Anitta comprou uma casa pra chamar de sua e o imóvel passou por uma senhora reforma. A casa, avaliada em R$ 7,9 milhões com a atual cotação do dólar, não tinha um preço exorbitante, se comparada aos imóveis gigantescos adquiridos por celebridades americanas, mas a cantora precisou gastar mesmo foi com a reforma da propriedade, que foi construída em 1940. Para se ter uma ideia, até o chão do local, que conta com três quartos e dois banheiros, estava cedendo em determinados cômodos.



Antes de entrar para morar, Anitta fez obras na cozinha, colocou porta de correr e fez um dos quartos de closet. Além disso, o quarto maior ficou pra ela e o terceiro quarto ficou para receber os hóspedes. Falando em hóspedes, o cachorro de Isabela Grutman, amiga da funkeira, está passando uma temporada na casa de Anitta, já que ela não levou os cachorros dela do Brasil e costuma dormir com um bichano quando não está na companhia do namorado, o empresário e herdeiro bilionário Michael Chetrit. Isabela é brasileira e atualmente casada com o empresário David Grutman, que é personalidade forte em Miami. Ele é dono de alguns dos locais mais bem frequentados por celebridades que mais bombam na região.



E assim como acontecia no Brasil, Anitta já está com a casa cheia de visitas, entre elas, a empresária Marina Morena, o dançarino Justin Neto e mais alguns agregados que vez ou outra aparecem por lá. Falando no Justin, ele é o hospede que todo mundo gostaria de ter em casa: ajuda a Anitta nas arrumações do closet, quando necessário, ajuda na organização dos recebidos e até das roupas. Prestativo é ele!