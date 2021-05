Adriana Sant'Anna e Rodrigão Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 05:00

Os músicos Bruno Araújo e Fábio Ponte Caminha , criadores do trio Os Marvados, estão processando o ex-BBB Rodrigão e a mulher dele, Adriana Sant'Anna. A ação tramita na 42ª Vara Civil de São Paulo. Melhores amigos em 17 de outubro de 2016, data em que assinaram uma parceria musical com previsão de duração de três anos, os músicos hoje discutem a quebra de contrato na Justiça.



Araújo e Ponte querem receber de Rodrigão aproximadamente R$ 2 milhões. Com a saída do ex-BBB do trio Os Marvados, os sócios alegam que houve cancelamentos de shows, pois a imagem de Rodrigão no projeto era o que mais contava para os fechamentos dos contratos. A demanda judicial atinge também a mulher do ex-BBB, Adriana Sant'Anna, pois a mesma era contrária a ideia de Rodrigão continuar com o trio. Ela é apontada como responsável pelo envio de mensagens em um grupo de Whatsapp, acusando os outros integrantes de Os Marvados de não serem fiéis às suas mulheres.



No dia 9 de janeiro de 2017, Rodrigão enviou uma carta a Bruno, rompendo com o grupo. Em seu desabafo, o cantor conta que devido a algumas condutas inadequadas de alguns envolvidos no negócio, que já vinha afetando a integridade do seu casamento, estava decidido abandonar o barco. Também reclamou por não ter acesso a conta bancária de Os Marvados e nem aos extratos dos ganhos, bem como reclamou que o valor do cachê que era combinado, no momento de receber ficava aquém do acordado.



Na ação milionária, os pedidos são para que o ex-BBB seja condenado a pagar multa pelo descumprimento contratual, no valor de R$ 1,7 milhão, e que o casal de ex-BBBs seja condenado a pagar uma indenização de R$ 200 mil por danos morais. O valor total da ação é de cerca de R$ 1,9 milhão. Rodrigão e Adriana apresentaram defesa onde afirmam que a ação é uma aventura jurídica.