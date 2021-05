MC Kevin Reprodução de internet

16/05/2021

ATUALIZAÇÃO: A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte do cantor nesta noite. Um acidente chocou quem passava pela orla da Praia da Barra, no início da noite de domingo (16). MC Kevin caiu da varanda de um hotel de luxo. Um amigo da coluna que estava em um quiosque em frente ao local disse que a ambulância chegou em poucos minutos e levou o cantor a um hospital da região. A informação inicial era que o funkeiro teria caído no 3º andar. No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, que socorreu o artista, a queda ocorreu do 11º andar.





Uma fonte da coluna que viu o momento do socorro afirmou que a após Kevin ser colocado na ambulância, o veículo fechou as portas e ficou parado por cerca de dez minutos em frente ao hotel antes de sair direto para o hospital.

Ele estava no Rio acompanhado da namorada, Deolane Bezerra. Na noite de sábado (15), se apresentou em uma balada chamada 'Baile do Imperador'. Kevin foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio.

Em nota, a pasta confirma a informação e informa que o estado do cantor é bem grave. "O paciente kevin Bueno deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto e seu estado de saúde é considerado muito grave".