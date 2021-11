Isadora Ribeiro celebra 30 anos de carreira - Reprodução Instagram

Publicado 14/11/2021 12:23

Não tem como negar: a atriz Isadora Ribeiro será eternamente considerada uma 'mulher fantástica'. E não apenas porque marcou uma geração como a 'Garota do Fantástico', ou como a estrela da vinheta da novela Tieta, mas sim pela trajetória de 30 anos de carreira que completa com mais de 50 trabalhos na televisão, no teatro e no cinema. Mãe de duas filhas, avó, atriz, produtora e palestrante, Isadora Ribeiro foi eleita uma das mulheres mais sexys da sua geração e soube passar por todas as etapas profissionais e pessoais de bem com a vida. Aos 56 anos, busca "apenas uma vida saudável, longe de pessoas negativas e de tudo o que é tóxico'. Perguntada sobre o que alimenta hoje a sua alma, é enfática: "somente o que é emocionalmente bom". E não é para menos; se o leitor perguntar para as filhas da atriz qual era a frase que a mãe sempre dizia, a resposta será uma só: 'tenham pensamentos felizes'. Atualmente Isadora apresenta o espetáculo 'Diário de Bordo', escreveu um monólogo na Flora Filmes como Produtora Associada e filma o longa 'Subúrbio'. A artista conversou com a à coluna sobre os 30 anos de carreira. Confira!

Como foi ser a 'Garota do Fantástico' e exibir o corpo completamente nu na vinheta de Tieta, numa época em que isso era um absoluto tabu?



É um paradoxo! Se por um lado as mulheres eram reprimidas, tinha a censura e os homens eram mais machistas do que são hoje, por outro lado a abertura foi liberada em todos os lares dos brasileiros, e depois a novela foi vendida para diversos países. Apenas um deles, o México, exibiu a vinheta com uma tarja no peito. Mas atualmente, quando a gente pensa que esse tabu não existe mais, sempre acontece algo. A Aline Morais, por exemplo, faz uma homenagem postando uma minha foto na abertura de Tieta e foi censurada. A imagem teve mais de 100 mil likes, e se postarmos novamente o Instagram poderá excluir nossas contas.

Naquela época, muita gente apontava que essa abertura era uma 'obra de arte'...



Eu brinco sempre que não estava nua. Digo que estava coberta, vestida de luz e cheia de efeitos especiais. Se você observar como Michelangelo esculpiu as grandes estátuas nuas, vai entender. Podemos observar também quadros renascentistas famosos que também retratavam a nudez da mulher. O que aconteceu naquela época é que ninguém ficou chocado porque era uma arte linda, eu não estava fazendo algo vulgar, era muito elegante. Acredito que, naquela época, as pessoas acompanhavam a abertura em casa, admiravam e aprovavam. Hoje, sinceramente, não vejo motivo para o Instagram censurar. Talvez porque se forem liberar o nu da Tieta, irão ter que liberar o nu geral.





Você teve muito sucesso como modelo. Como foi essa transição para a televisão?



Fui modelo antes de fazer a abertura do Fantástico e a abertura da Tieta, antes de fazer faculdade, de fazer teatro, aula de voz e canto, enfim, me qualificar para ser uma atriz para conseguir o meu lugar. É muito mais difícil uma mulher bonita provar que tem talento, do que uma mulher que consideram 'feia'. Observava que a 'feia' ia lá e eles olhavam, prestavam atenção no trabalho dela, enquanto a bonita é tachada de burra. Mas eu me qualifiquei. Antes de tudo isso, claro, eu já era modelo, eu já tinha feito muito editoriais e trabalhos. E depois acabou que isso só foi aumentando também. Depois que fiquei muito conhecida, foram muitas capas de revista, no Brasil e em outros países.



Você falou sobre essa dificuldade, esse olhar que uma mulher bonita e que estava vindo de uma trajetória como modelo enfrentava, e que de certa maneira enfrenta até hoje, né. Você passou por algum preconceito ou alguma situação mais constrangedora na época por este motivo?



Particularmente eu nunca sofri na pele esse preconceito com diretores. Graças a Deus, eu só tive diretores maravilhosos, e que me ajudaram muito. Diretores brilhantes. E autores também. Sou muito grata a todos eles porque todos os personagens que eu fiz fizeram muito sucesso e audiência.





E dos colegas de profissão, dos atores?



Isso sim! Tive preconceitos por parte dos coleguinhas... Várias coleguinhas... Fui hostilizada, a ponto de uma delas não olhar no meu olho quando fomos contracenar. Teve uma, bem conhecida por sinal. Fui contracenar com ela em uma cena que ficávamos uma de frente para outra. Gravei minha parte e na hora que ela iria gravar a dela ela simplesmente saiu e me deixou sozinha com a pessoa que batia o texto. Essa pessoa do texto que me ajudou a fazer as falas dela, porque ela simplesmente saiu.



E de lá para cá foram 30 anos de carreira. Foram tantos personagens. Qual deles teria sido o mais especial? Qual novela?



Nossa, seria muito injusta se eu falasse somente um... Mas eu destacaria 'Explode Coração', pois abordou a temática transexual, e também trouxe o drama das crianças desaparecidas, foi um trabalho inesquecível que a Glória Perez me deu a oportunidade de vivenciar. Também teve 'Pátria Minha', do Gilberto Braga... Fazia uma cinderela moderna que era uma mulher que trabalhava num hotel como camareira e conhece no elevador o Tarcísio Meira. E também 'Torre de Babel', do Silvio de Abreu. Estava escalada para fazer uma participação, mandei e-mail para o Silvio e pedi para ficar até o final, sabendo que meu personagem iria morrer no capitulo 30, e ele disse que não dava, que tudo já estava escrito. Mas o personagem fez tanto sucesso que as pessoas pediram para o personagem não morrer, e quando parei para ver ele estava escrevendo tudo de novo.



Qual foi o maior desafio da sua carreira?



Quando eu fiz um papel masculino. Eu sempre gostei de me reinventar. É muito fácil fazer um papel quando você já tem esses elementos em si, mas o grande desafio é trazer os elementos que não são da Isadora Ribeiro, que é 100% feminina. Eu tive três grandes desafios: um na faculdade, quando fiz uma montagem e fazia um homem, depois eu fiz um velhinho de 100 anos, e atualmente em um espetáculo solo que faço três personagens, e um deles é justamente um homem.



Você parou um tempo com as novelas para se dedicar as filhas. Essa fase já passou? O que podemos esperar?



Sempre estou me desafiando, na TV é só me chamar que já estou disponível. Não estava fazendo quando minhas filhas estavam crianças, tive que ficar cuidando delas, mas sempre fazendo muitas outras coisas.



Muitos atores não aceitaram o tempo, não aceitaram sair da TV, diferente de você que parece estar sempre cada vez mais feliz. Qual o segredo?



Há 15 anos eu comecei a dar palestras, e ali coloquei coisas que funcionaram para mim, a questão do respeito por si próprio, o autoconhecimento, a autoestima, dicas de melhorias, coisas que gostaria de passar para as pessoas, É preciso ser feliz incondicionalmente. A gente sempre tem problemas, e só vamos deixá-los quando morrer. Mesmo assim, enquanto isso, quero me alimentar prioritariamente do que é bom. Longe de pessoas negativas e tóxicas. Quero a frequência de pensamentos felizes.