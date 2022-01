Polícia Civil: promoções dos agentes estão represadas há três anos - Reginaldo Pimenta

Publicado 13/01/2022 09:00

Tradicionalmente, anos eleitorais são marcados pela pressão de servidores sobre governantes que tentam um novo mandato. Mas Cláudio Castro (PL) vai precisar de habilidade extra: enquanto ele busca votos entre a turma da farda, as tropas se mobilizam para cobrar suas demandas. Primeiro, veio o desgaste com os militares ; agora a "tiragem" da Polícia Civil (inspetores, peritos, e todos que não são delegados) também quer se fazer ouvir. A turma já guardava mágoas por não ter sido contemplada, anos atrás, pela Gratificação de Atividade Especial (GEAT). E se sentiu mais desvalorizada ainda ao ver que PMs e Bombeiros conseguiram um aumento de gratificação — em uma só parcela! — enquanto as promoções da categoria estão represadas há mais de três anos, com auxílios alimentação e transporte congelados. Márcia Bezerra, presidente do Sindipol, arregimentou o deputado Luiz Martins (PDT) para tentar uma audiência no Guanabara.





Diga ao governador que fico

O secretário estadual de Trabalho e Renda, Patrique Welber, pode ter chegado ao cargo graças ao Podemos, do qual é presidente estadual. Mas se diz um "soldado de Cláudio Castro" — e, se a corda romper por causa do presidenciável Sérgio Moro, fica com o governador. Mesmo sendo grato ao partido, ele pode mudar de casa levando junto a nominata — desde que o destino aceite sua metodologia. Ou seja: nada de estrelas, para todos concorrerem em paridade.

Tudo como dantes no quartel do PRTB

Caso o irmão de Levi Fidélix consiga realmente tomar o PRTB da viúva do cacique, morto em decorrência da Covid-19, as mudanças podem chegar ao Rio — entregando de mão beijada o diretório ao grupo de um ex-presidente regional.

Do plenário pro Tik Tok

A Câmara dos Deputados faz hoje um ano de existência no aplicativo de dancinhas, com mais de 16 mil seguidores, e quase 95 mil curtidas. Em até 60 segundos, o perfil posta vídeos explicando a política e o que acontece no plenário.

Picadinho

Idealizada pela arquiteta Aline Araújo, a “Galeria Provisória”, inaugura no dia 13/1, em Ipanema, exposição do artista Anderson Thives.



A Orquestra Sinfônica Brasileira virou Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro nesta terça (11).



O West Shopping faz, no sábado (15), às 19h, show de Twigg, em tributo a Paulinho, do Roupa Nova. A entrada é gratuita.



A exposição “Imortal: Arte, Alma e Futuro” foi estendida até 5/2, em homenagem ao Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.