Os militares inativos que ganham abaixo do teto do INSS passaram a contribuir para a previdência Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/02/2021 16:11 | Atualizado 09/02/2021 16:24

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vota nesta quarta-feira indicação legislativa que poderá abrir caminho para o desconto previdenciário de PMs e bombeiros inativos, além de seus pensionistas, voltar a ser aplicado de acordo como era antes da reforma do sistema de proteção social dos militares (Lei Federal 13.954/19). A reforma acabou com a isenção de quem ganha abaixo do teto do INSS (R$ 6.433,57) e determinou a contribuição desse grupo.

Antes, a alíquota aplicada era de 14% (conforme a tabela de todo o funcionalismo estadual do Rio), mas para os inativos o percentual só incidia sobre o valor que excedia o teto. Agora, o desconto de 10,5% (para os militares das Forças Armadas e dos estados) está em todos os contracheques e incide sobre o valor integral da remuneração.

Publicidade

Com essa nova fórmula, os militares inativos e grupos de pensionistas têm alegando prejuízos. Eles também vêm reivindicando interlocução da Alerj para retomar o cálculo antigo . Inclusive, eles já estão mobilizados para marcar presença amanhã dentro e fora da Alerj.

A indicação legislativa, de autoria do deputado Renato Zaca (PRTB), pede para que seja mantida a fórmula que sempre foi aplicada até que o governo estadual envie um projeto de lei - que, se aprovado, modifique essa regra.

Publicidade

"Esse desconto a inativos e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS é absurdo e inconstitucional, precisa ser encerrado urgentemente porque trouxe prejuízo a muitas famílias", defendeu o parlamentar.