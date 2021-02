Presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado apoia medida começando por áreas prioritárias Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/02/2021 19:10 | Atualizado 18/02/2021 21:11

Como prometido na campanha, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), enviará na próxima semana à Câmara de Vereadores o projeto que permite o armamento da Guarda Municipal . A medida já chegou a ser discutida no governo Crivella, mas não avançou. Agora, a atual gestão trabalha para aprovar o texto, que deve encontrar menos resistência em relação à reforma previdenciária.

Presidente do Legislativo carioca, Carlo Caiado (DEM) disse que ainda não tem conhecimento dos detalhes desses e dos outros projetos que serão encaminhados à Câmara na próxima segunda-feira. "Vamos saber na segunda-feira, no almoço", afirmou Caiado, em referência ao encontro que o prefeito terá com todos os vereadores.

No entanto, sobre a proposta da Guarda armada, Caiado opina que a medida seja implementada por áreas prioritárias, como pelas turísticas, devido à importância que o setor tem para a economia local.

"Começando pelas áreas turísticas. A essência da cidade é o turismo. Por exemplo, se a gente pegar o percentual do turismo nesse feriado, mesmo não tendo Carnaval, a rede hoteleira ficou satisfeita", afirmou.