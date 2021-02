Presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 19/02/2021 12:08 | Atualizado 19/02/2021 12:22

De todos os projetos que serão encaminhados à Câmara do Rio pelo governo agora no início das atividades parlamentares, aqueles que tratam das questões urbanísticas devem ser votados com mais celeridade. A previsão é do presidente do Legislativo carioca, Carlo Caiado (DEM). Um dos motivos para isso, ele aponta, é o fato de essas discussões já estarem avançadas na Casa, enquanto os novos projetos, como as reformas tributária e da previdência municipal, exigirão o início de debates.

"O mais veloz acredito eu, de ser aprovado, é o que trata dos parâmetros urbanísticos do Centro da cidade. Por uma questão óbvia: vamos discutir com quem? Com os próprios vereadores que têm conhecimento, com as associações, como a Ademi, sindicato dos operários. Então, é um projeto que levanta a autoestima da cidade e atrai investimentos", declarou Caiado.

O parlamentar ponderou ainda que “agora, não há como dizer algo se a Câmara ainda não tem conhecimento a fundo de cada projeto”. Caiado reforçou ainda que, em relação ao projeto que muda as regras previdenciária, será necessário que a prefeitura justifique, em números, a alteração da alíquota para cobrir o déficit do fundo previdenciário deste ano, de R$ 1 bilhão. E voltou a dizer também que manterá o diálogo com as categorias.

GUARDA ARMADA



O projeto que permitirá o armamento da Guarda Municipal também será encaminhado ao Legislativo na próxima semana. Provavelmente a medida deverá ser regulamentada por uma outra lei, que estabelecerá os critérios para armar os agentes da GM-Rio.

