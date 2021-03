Servidor

Guardas municipais são incluídos no plano de vacinação das forças de segurança do Rio

Decreto assinado por Cláudio Castro foi republicado nesta quarta-feira contemplando a categoria no programa. Com isso, agentes serão imunizados a partir do dia 12

Publicado 31/03/2021 12:42 | Atualizado há 0 segundos