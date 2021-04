Proposta alcançará o funcionalismo municipal do Rio Daniel Castelo Branco

PALOMA SAVEDRA

06/04/2021

Atualmente, 87.079 servidores ativos do Rio contribuem com 11% de suas remunerações para o Fundo Especial de Previdência do Município (Funprevi), além de 12.658 aposentados e pensionistas que ganham acima do teto previdenciário (R$ 6.433,57). Assim, 99.737 vínculos, entre funcionários da ativa e inativos passarão a ter o desconto previdenciário de 14% — se a medida for aprovada.

O projeto do governo Paes que eleva a alíquota de contribuição doe 11% para 14% irá ao plenário da Câmara de Vereadores. Ontem, as comissões de Justiça, Administração e Finanças aprovaram a proposta.

O texto prevê a capitalização do Funprevi com outras medidas também como o aumento da contribuição patronal (paga pelo Tesouro) de 22% para 28% e o pagamento de dívidas que o município tinha no passado com o fundo previdenciário.

MEDIDA NÃO ALCANÇARÁ 75 MIL INATIVOS

O Previ-Rio tem 88.226 aposentados e pensionistas — desse total, 75.568 não contribuem para a previdência, pois recebem abaixo do teto de R$ 6.433,57.

Segundo os cálculos do governo, o aumento das alíquotas reduzirá em R$ 200 milhões o financiamento do Funprevi pelo Tesouro. Hoje, o déficit financeiro do fundo é de R$ 1,02 bilhão.