Publicado 14/04/2021 07:00

O Previ-Rio reabriu, em caráter excepcional, o prazo para a entrega dos comprovantes referentes ao auxílio-educação 2020, nas modalidades previ-educação e previ-creche. O prazo irá até o próximo dia 27 de abril, e não caberá recurso aos segurados que não entregarem a documentação neste novo período fixado.



Para o previ-educação, o segurado ou pensionista deverá apresentar os seguintes documentos: declaração escolar constando que o beneficiário se encontrava matriculado para o ano letivo de 2020; com a assinatura do funcionário ou do responsável pela instituição de ensino com a respectiva identificação e a Portaria expedida por órgão oficial competente da área de educação, autorizando o funcionamento do estabelecimento de ensino, dispensando-se tal exigência quando se tratar de estabelecimento de ensino público, além do comprovante de inscrição 2020.

Já para o previ-creche o segurado deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de inscrição 2020; declaração do estabelecimento de ensino, comprovando o período em que o menor esteve inscrito, em papel timbrado, contendo ato de autorização de funcionamento e CNPJ, datado, assinado e carimbado pelo responsável da escola (na ausência de carimbo identificar o responsável pela assinatura). Parágrafo único.

