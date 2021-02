Participantes do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 21:00

Após a eliminação história de Nego Di, o comportamento de alguns brothers mudaram em relação ao jogo e a outros participantes. Além disso, a participação do humorista no "Mais Você" repercutiu nas redes sociais. Confira, abaixo, os principais destaques das últimas 24 horas no "Big Brother Brasil 21".

No café-da-manhã com Ana Maria Braga, Nego Di falou sobre a participação no reality show e sobre os seus 98,76% dos votos para deixar o programa . "É um baque, eu nunca pensei que fosse tanto. Quando a gente está lá dentro, não tem noção de nada do que está acontecendo. Foi um choque", disse o humorista, que contou que acha que o levou a ter tantos votos.

"Essa noite foi bem complicada, não dormi, não troquei de roupa, fiquei refletindo. É doloroso escutar algumas coisas e ler outras coisas que você sabe que não tem a ver com seu caráter. Depois de assistir a alguns vídeos, eu vi que estava no meio de pessoas com pensamentos errados. A Karol, pra ser bem sincero. Eu falava com ela sobre uma militância exagerada, só que ela me trazia as coisas de uma maneira e eu não via como realmente foi", iniciou.

Já dentro da casa, o clima foi de descontração. Após o programa, Caio foi dormir. De brincadeira, Rodolffo tentou dormir de conchinha com o brother, mas acabou recebendo uma resposta nada humorada . "Quer que eu te quebre no pau?", disse o fazendeiro.

No quarto Cordel, Gilberto, Sarah, Caio, Rodolffo, Lumena e Juliette fizeram algumas revelações sobre sexo e teve de tudo ! Tudo começou quando Caio perguntou a Gil: "Como é que é esse negócio de ativo e passivo?". O economista explicou: "Eu acho que se adaptam. Existe, sim, quem tem a preferência, mas eu sou da adaptação". O fazendeiro continuou tirando suas dúvidas: "Mas a maioria faz de tudo, né?". Gil negou. Caio, então, confessou que estava confuso. "Mas o cara que só recebe goza de que jeito? Desculpa a pergunta".

A tarde desta quinta-feira foi de bolar estratégias. Sarah e Gilberto conversavam na sala quando Viih Tube e Camilla de Lucas se aproximaram para participar . Sarah, então, falou sobre o impacto da eliminação do Nego Di em Karol Conká. "Eu acho que a Karol vai mudar da água para o vinho", afirma a sister. Viih Tube acrescenta: "Já está mudando".

Aparentemente, além de Karol, outro que pretende mudar o comportamento é Projota . O cantor sentou na mesa da xepa e conversou com alguns brothes que não interagia antes. O cantor trocou ideia com Juliette, Gilberto, Camilla, João Luiz e Sarah sobre cotas raciais e sociais em uma possível tentativa de aproximação, na tarde desta quarta-feira.

