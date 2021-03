BBB Reprodução

12/03/2021

A liderança de Fiuk está mexendo com os neurônios de alguns brothers do "Big Brother Brasil 21". Eles, inclusive, já bolam planos e pensam em possibilidades de vitória na prova do anjo. Além disso, a volta de Carla Diaz deixou os colegas de confinamento com os nervos à flor da pele e muito, mas muito preocupados com o que disseram "por trás" da atriz. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

a vitória deu o que falar nas redes sociais . Os internautas ironizaram o fato de Fiuk, que vive fumando um maço de cigarro atrás do outro no programa, ter levado a melhor na disputa com Arthur, que é crossfiteiro.

Analisando um outro aspecto do jogo, na madrugada desta sexta-feira, Sarah e Gilberto conversam sobre suas atitudes no jogo no quarto Cordel . A dupla anda muito preocupada com a imagem que está passando ao público, após a volta de Carla Diaz. "A gente era muito querido pelo público, e a gente colocou os pés pelas mãos.", disse o doutorando em economia. A consultora de marketing concordou com ele. "A gente não pode ficar julgando assim. A gente fez com os outros o que fizeram com a gente".

Caso seja o anjo da semana, o crossfiteiro já deixou explícita sua intenção de enviar Fiuk para o castigo do Monstro. "Vai votar em mim f*dido e f*da-se que está com o pé machucado. Vou botar o casalzinho no monstro, tiro os dois do vip. Vem para a xepa, vem cá", disse Arthur, se referindo a Fiuk e Thaís.

Além disso, eles também pensaram em quem irão indicar ao Paredão, no domingo, e cogitaram votar em Juliette e Thaís. "Não tem outra opção. A não ser que a gente volte a votar no Gil e na Sarah", disse Projota.

