BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 21:00 | Atualizado 18/03/2021 21:11

A festa do líder Fiuk deu o que falar, na madrugada desta quinta-feira. Além do (já normal) drama entre Carla Diaz e Arthur, uma conversa polêmica de Sarah deu o que falar nas redes sociais. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de reality.

fotogaleria

Publicidade

Publicidade

Arthur então alega não estar se sentindo bem, no que Carla rebate afirmando que o problema é ela, porque o brother trata todos os participantes bem. “Odeio a sensação de me sentir inconveniente”, confessa. Arthur fala para eles não se prenderem a algo que irá acabar “em uma semana” e que é difícil para ele misturar jogo e relacionamento.

Vendo o sofrimento da amiga, Pocah colocou Arthur contra a parede . O crossfiteiro disse que Carla Diaz, com quem ele vive um romance, o odeia. Pocah, então, perguntou o que ele sente de verdade pela atriz. "Eu gosto dela, mas não queria. Não queria gostar dela. Porque eu queria ir pra minha casa de boa e f*da-se, pegar todo mundo. É isso, eu queria isso", disse o rapaz. Pocah pediu para o brother ser mais claro e perguntou se ele quer ou queria isso. Arthur disse que não queria ter sentimentos por Carla.

Publicidade

Mas, o que deu o que falar mesmo durante a festa foi um comentário de Sarah . A consultora de marketing, que era uma das favoritas do lado de fora, contou a Arthur que debochou da pandemia de coronavírus durante o processo de seleção para o programa. Sarah relembrou o processo e disse ter sido questionada sobre a pandemia por conta dos vídeos que enviou, todos bebendo e em festas. "Se eu tiver que beber até cair, foda-s*", disse Arthur para a produção do "BBB 21" em sua entrevista. "Eu também. Só falava de cachaça, pegação, loucura e gritaria. Falei: 'Gente, vão me mandar pra lá pra fazer o que com isso?'", respondeu Sarah.

Publicidade

Foi então que ela contou que seus vídeos geraram um questionamento da produção. "Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: 'a pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?'", revelou Sarah. "Eu disse: Uai, eu não estou sentindo é nada".

Após tantas DRs, Carla decidiu colocar um ponto final na relação com Arthur. Na tarde desta quinta-feira, Carla conversou com Thaís, João e Fiuk sobre o que pensa sobre a situação. "Ah, acho que a gente terminou mesmo. Acho que mexeu muito a saída do Projota, somou muito com as questões passadas dele. Só que é foda. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia, mas chegou no meu limite. Aí ele queria que eu decidisse alguma coisa. E é isso, fim. Aí eu decidi a vodka", contou Carla.