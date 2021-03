BBB Reprodução

Arthur é o novo líder do "Big Brother Brasil 21" e isso gerou um tumulto pela casa. Alguns brothers passaram a madrugada especulando votos e em quem eleger para ir ao Paredão. A noite rendeu! Na sexta-feira não foi diferente, os confinados ficaram o dia todo com conversas e táticas para escaparem da berlinda. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de programa.

Na área externa da casa, Arthur contou à Sarah e Gilberto que vai indicar Juliette e que ela só não irá para berlinda se receber a imunidade. “Ninguém vai dar o anjo para ela”, afirmou Gil. O capixaba explicou que a escolha acontecerá porque recebeu votos da maquiadora recentemente e não gostou de conversas dela nos últimos dias.

Sarah então revelou a Arthur que ainda não sabe em quem votar e o instrutor de crossfit pediu para que eles trocassem informações sobre opções, porque ele tem, ao menos, seis. “Se vocês tiverem alguma informação, me falem. Eu tenho seis pessoas para votar. Descobri que o João votou em mim. Então, eu tenho várias pessoas aqui pra dar algo”, declarou ele.

"Eu, Rodolffo, não indicaria ele como líder, não. Porque se ele volta, você vai trazer um cardume inteirinho", disse Rodolffo, se referindo as amigas de João. Arthur disse que as meninas já votam nele. Rodolffo, ainda assim, tentou convencer o amigo a votar em Gilberto.

"Se a Juliette tiver imune eu falo pra você que o Gil não fica aqui. É bater e variar e cair lá no Recife, pra lá. Não acredito que ele fica mais, Arthur. Ele fez cagada de novo. Essa volta minha provou, cara. Ele fez cagada. Eu ficar no paredão com a Carla Diaz, bastião. Tenho certeza que o povo pegou ranço dessa indicação. Foi facada nas costas, tô grilado com esse trem que você não sabe o tanto. Não quero que você tome atitude com base na minha dor. Compare jogador e jogador. Eu não acho que o João sai não, principalmente se cair João e Gil", disse Rodolffo.

Juliette completou: "Ou pelo Líder ou pelos votos. Se o povo quiser votar". O doutorando em economia, mais uma vez, reforçou o pensamento da paraibana. "É óbvio que você vai. Não vou mentir para te agradar. Você sabe que eu falo mesmo", afirmou aos risos.