Confira passo a passo de maquiagem para curtir carnaval em casa Diulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 14/02/2021 07:00

Rio - Quem disse que não vai ter Carnaval em 2021? É certo que a festa mais democrática do ano vai ser bem diferente do normal, mas a animação deve continuar lá no alto com as lives e os shows virtuais. O visual caprichado, que é marca da folia, também não deve ser abandonado só porque este ano a folia será em casa. A maquiadora Thayná Baladez, que atende na Freguesia, Zona Oeste do Rio, revela o que é a tendência deste ano: “Maquiagem iluminada, com glitter e cílios postiços para dar aquela sensação poderosa no olhar”.

"A pandemia causou e ainda causa muito sofrimento, mas devemos acreditar que coisas boas estão por vir, a vacina já chegou. Sem dúvida, será um Carnaval completamente diferente dos anos anteriores", conta a personal make, que ainda reforça a ideia de brincar o Carnaval com segurança e consciência, em casa.

Segundo Thayná, existem muitas opções de glitter no mercado, como o holográfico, o metálico, o furta cor e o neon. Ela ainda ressalta que escolher a cor da sombra é um detalhe importante na produção da make, assim como limpar a pele e usar uma boa base para que o efeito dure ao longo do dia.



Vamos ao passo a passo? Confira como fazer uma make glamorosa para brilhar no Carnaval:

Parte I - Pele:



1) Limpe a pele com um leite de limpeza ou sabonete específico para o seu tipo de pele;



2) Hidrate com um produto específico para seu tipo de pele. Assim, você evita o ressecamento e a famosa “base craquelada’’;



3) Aplique o primer com os dedos;



4) Aplique a base e o corretivo com uma espojinha de maquiagem;

Dica: use uma espojinha úmida para dar aspecto natural e uniforme em toda a pele.



5) Sele a base e o corretivo com um pó solto e pincel fofinho.



6) Aplique o contorno em pó com um pincel chanfrado.

Dica: Escolha um contorno que tenha de um a dois tons mais escuros que sua pele e aplique nas regiões da testa, bochechas e mandíbula.



7) Aplique o blush com um pincel fofinho.



8) Aplique o iluminador com um pincel fofo nas regiões das têmporas.



9) Finalize a pele com uma bruma fixadora para dar efeito mais duradouro. Hoje em dia, temos várias versões, como as matificantes, hidratantes e as com partículas de brilho, que dão efeito glow na pele.

Parte II - Olhos:



1) Aplique o corretivo cremoso em toda a pálpebra usando uma esponjinha de maquiagem.



2) Esfume a primeira sombra em todo o côncavo usando um pincel de esfumar fofinho.

Obs.: A primeira sombra serve para criar a transição do tom da sua pele para a próxima sombra, assim criando um degradê super elegante.



3) Esfume a segunda sombra no côncavo usando um pincel menor que o primeiro.

Obs.: A segunda sombra vai trazer a profundidade aos olhos.



4) Usando um pincel, aplique a segunda sombra em toda a pálpebra móvel com batidinhas para intensificar a cor.



5) Com o mesmo pincel, aplique com pouco de cola para glitter em toda a pálpebra móvel.



6) Com a ajuda de um pincel limpo, aplique o glitter por cima da cola com batidinhas.



7) Faça um leve esfumado na raiz inferior dos cílios.



8) Aplique o lápis de olho preto, usando um lápis de olho macio e a prova d'água.



9) Cole os cílios postiços ou aplique uma máscara de cílios a prova d'água.

Dica: Caso não se identifique com os cílios postiços, aplique a máscara de cílios com movimentos de zigue-zague para obter um efeito volumoso.

10) Aplique o batom

Dica: Como fizemos um olho bastante destacado, aplique um batom líquido matte para ter mais duração.



11) Finalize com mais bruma fixadora e você está pronta para comemorar o carnaval de 2021 em casa

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa