Dra. Isrraela MassenaDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:33

Rio - A chegada do inverno proporciona aumento considerável na procura por procedimentos estéticos. Segundo o cirurgião plástico Dr. Régis Ramos, a rinoplastia, lifting facial, blefaroplastia (cirurgia da pálpebra), prótese de mento (queixo) e lifting de lábios, são os mais procurados entre junho e setembro, em seu consultório. Um dos motivos para essa crescente é que, na estação mais fria do ano as pessoas ficam menos expostas ao sol, já que, um dos principais cuidados no pós-operatório é não se expor aos raios solares. Além disso, no tempo mais frio fica mais confortável o uso de cintas e demais itens utilizados para auxiliar na recuperação.

“Um dos principais motivos alegados pelos pacientes para a busca por esses procedimentos foi o aumento das chamadas de vídeo. Tenho observado também que com a utilização das máscaras as pessoas começaram analisar mais o rosto, ficando mais críticas. Muitos ainda não voltaram a frequentar academias e praias e, com isso, as cirurgias da face estão tão em evidência no inverno", explica o médico.

Estudante e técnica de enfermagem, Maria Eduarda Belém, é uma dessas pacientes que aguardaram a chegada do inverno para ir para a mesa de cirurgia. A jovem se submeteu recentemente a uma rinoplastia. “Procurei fazer minha cirurgia no inverno devido a recuperação ser bem mais tranquila. Gosto de praia, piscina, viajar com as amigas para casa de praia… e no inverno consegui ter um pós-operatório tranquilo para poder usufruir de tudo depois. Fora que no inverno não fiquei muito inchada como talvez pudesse ficar no verão, pois a temperatura fria ajuda bastante”, afirma.

No inverno também houve registro no aumento de procedimentos estéticos com ácidos. A Dra. Isrraela Massena, especialista em harmonização facial, também falou sobre a procura deste tipo de procedimento. "O protocolo é um tratamento que consiste na combinação de diferentes terapias, incluindo ácidos, toxina botulínica intradérmica e infusão de ativos que são capazes de restaurar a qualidade da pele. O procedimento visa, estimular colágeno, atenuar rugas finas, melhorar a textura e clarear a pele. Tratamento muito indicado para quem possui cicatrizes de acne, melasma e para quem deseja rejuvenescer. Por ser um procedimento à base de ácidos e por envolver peeling, as pessoas preferem realizar durante o inverno." disse a especialista.