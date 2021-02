Cadernos de Estudos Interdisciplinares (CEI) já estarão disponíveis a partir do dia 03 de fevereiro no site oficial da Prefeitura reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 09:42

Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo Sepe Duque de Caxias, está convocando todos os filiados para uma Assembleia Geral no dia 9 de fevereiro, a partir das 13h. A pauta da reunião será sobre uma possível greve dos profissionais da educação do município. Duque de Caxias - Após o anúncio do retorno das aulas na rede pública municipal de Duque de Caxias para a próxima segunda-feira, 8 , a Diretoria do, núcleo, está convocando todos os filiados para umano dia 9 de fevereiro, a partir das 13h. A pauta da reunião será sobre uma possível greve dos profissionais da educação do município.

De acordo com a direção do Sepe Duque de Caxias, "a convocação se impõe em virtude da possível decisão da municipalidade da reabertura da escolas em plena pandemia contra as orientações da comunidade científica".

Publicidade

Sepe Duque de Caxias convoca reunião para greve Reprodução

Prefeitura de Duque de Caxias começou nesta quarta-feira, 3, a vacinar os servidores da Educação com mais de 60 anos. Além disso, Apesar do novo decreto municipal não deixar claro se as aulas serão presenciais ou não, a expectativa é de que os docentes voltem logo para as salas, já que acomeçou nesta quarta-feira, 3, a vacinar os servidores da Educação com mais de 60 anos. Além disso, as aulas presenciais na Educação Infantil do município já foram retomadas pelos colégios particulares.