Vacinação na Praça do Pacificador em Duque de Caxias. Na foto, Ana Maria Giro sendo vacinada. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 10:54

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias retoma neste sábado, 03/04, a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para pessoas de 60 anos ou mais no município. A vacinação acontece, a partir das 7 horas, em 15 pontos de vacinação montados nos seguintes bairros de Duque de Caxias: Parque Eldorado, Amapá, Capivari, Xerém (Rodoviária - CEO), Praça da Mantiquira, Santo Antônio, Vila do Blocos (Praça do Antigo Cine FNM), Vila Santa Alice (CRAESM), Jardim Olimpo, Vila Canaã, Praça da Matriz (Santa Cruz da Serra), Parque Paulista, Codora, São Judas Tadeu (Vai Quem Quer) e Figueira.

A Prefeitura ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.

Publicidade

A aplicação da primeira dose para 60 anos ou mais, acontece em tendas instaladas nas 15 localidades, no sistema drive-thru e para pedestres.