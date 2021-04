Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 18:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta terça-feira (27/04), com a vacinação da primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca para profissionais da Educação da rede pública municipal, Rodoviários; e Bombeiros. Todos foram incluídos no grupo prioritário de vacinação do Plano Nacional de Imunização.

Veja os locais e grupos que podem receber a primeira dose da vacina Astrazeneca, nesta terça-feira (27/04), em Duque de Caxias:

Publicidade

- Policiais Militares: na sede do 15º BPM (Duque de Caxias)

- Profissionais da Educação da rede pública municipal, das 7h às 15h:

1º distrito - Sede da Secretaria Municipal de Educação (Vinte e Cinco de Agosto) e Ciep Carlos Chagas (Sarapuí)

2º distrito - Ciep Monteiro Lobato (São Judas Tadeu) e E.M. Paulo Roberto Loureiro (Feuduc)

3º distrito - Ciep 319 Oduvaldo Viana Filho (Jardim Anhangá) e E.M. Barão da Taquara (Taquara)

4º distrito - Escola Municipal Ely Combat (Xerém)

OBS: A Secretaria Municipal de Educação orienta aos professores que procurem o polo de vacinação, de acordo com o distrito em que trabalha.

- Rodoviários: Empresas Jurema e Carioca (Garagem da Carioca); Empresas Trel, Machado e Setransduc (Garagem da Trel); e Vera Cruz (Garagem da Viação Vera Cruz)

- Bombeiros: Corpo de Bombeiros de Laguna e Dourados

Segunda dose suspensa

Publicidade

Sobre a segunda dose da vacina Coronavac, a Prefeitura informa que aguarda a entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde para dar continuidade ao calendário de vacinação.



A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9783, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Publicidade

Longas filas e confusão

A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, teve mais um dia de problemas na vacinação contra a covid-19. Nesta segunda-feira (26) nos postos de imunização da cidade, com abertura prevista para às 8h, filas gigantescas de pedestres e de carros se formaram desde a madrugada. Muitas pessoas reclamaram ainda que já estão com a segunda dose da vacina atrasada e não conseguem concluir a imunização.

Publicidade

Nesta segunda-feira foram montados postos para pedestres e drive thru em Imbariê, Canal do Farias e Lauriano. Ainda na madrugada, no posto do Canal Farias a fila do drive thru já estava cheia.