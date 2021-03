Por O Dia

Publicado 16/03/2021 10:44 | Atualizado 16/03/2021 10:45

Rio - A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) está oferecendo nesta semana 234 vagas de emprego com e sem experiência, para atuar em mais de 15 áreas diferentes. Para ser encaminhado, o candidato deve cadastrar o currículo na SMTE e se encaixar no perfil exigido pela empresa. Para fazer o cadastro, é preciso levar o currículo a um Centro Municipal de Emprego (veja os endereços abaixo) ou enviá-lo por e-mail para o [email protected] No caso dos PCDs, o e-mail é [email protected] PadeiroAçougueiroEntregador – TricicloMotociclistaPeixeiroAuxiliar de peixariaMecânico dieselLocutorFarmacêuticoAuxiliar de logísticaOperador de lojaOperador fiscalPromotor de vendasSubgerenteGerenteAuxiliar de produçãoAjudante de almoxarifadoAuxiliar de logísticaAtendente de baristaAuxiliar administrativo (médio completo/superior incompleto em administração ou ciências contábeis)Auxiliar de serviços geraisAuxiliar de lojaOperador de carga e descargaRepositorOperador de supermercadoAtendente de restauranteAuxiliar de produção (reciclagem)Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1400 / Sala 101 e 102Funcionamento das 9 às 17hTijuca: Rua Camaragibe, 25Funcionamento das 8 às 16h