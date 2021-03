Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:51 | Atualizado 16/03/2021 13:01

O Sebrae Rio vai oferecer gratuitamente uma programação especial para quem busca linhas de crédito. De 22 a 25 de março, a instituição promoverá a Maratona Financeira. Um evento totalmente digital, que abordará temas na área de finanças, além de promover uma rodada de crédito com as instituições financeiras e os empreendedores participantes. A inscrição é gratuita e realizada apenas pela internet. Nos dois primeiros dias de evento, os empreendedores receberão orientações sobre meios de pagamento, valuation, educação financeira e linhas de crédito. Ao final da última palestra do dia 23, após conhecerem todas as linhas especiais de crédito, os microempreendedores individuais (MEI), as micro e pequenas empresas terão acesso as inscrições da rodada de crédito.No dia 25 deste mês, os empreendedores inscritos na rodada de crédito irão se reunir individualmente com a instituição financeira escolhida. O empreendedor mostrará a realidade financeira da empresa. Já as instituições financeiras mostrarão as condições e as linhas de crédito dentro do perfil do empresário. Para contribuir com o pequeno negócio e ampliar as chances de acesso a crédito, produto e serviços financeiros, o evento contará com o apoio da Agerio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, EVObank, Gyra+, J2F Capital, Santander e Sicoob.“A Maratona Financeira é um evento que vem para apoiar os donos dos pequenos negócios. São dúvidas que os empresários têm e não sabem como agir. A partir dos nossos atendimentos, elaboramos essa programação especial. Nossa intenção é aproximar o empreendedor junto às instituições financeiras, reforçar sobre a importância de ter uma gestão financeira, além de ajudá-los a conseguir os recursos necessários para a manutenção dos negócios”, enfatiza a coordenadora de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Rio, Taniara Castro.Durante a crise, a obtenção de crédito foi um dos entraves para os empreendedores fluminenses. Na última pesquisa realizada pelo Sebrae, 61% dos pequenos negócios tiveram crédito negado, 12% ainda aguardavam resposta e apenas 27% foram aprovados pelas instituições financeiras. Alguns pontos explicam esse número excessivo de recusa como histórico de inadimplência, falta de capacidade de pagamento, alguma restrição passada, falta de garantias ou informações desatualizadas.Maratona Financeira do Sebrae RioEvento digital e gratuitosInscrições neste link Horário: Das 15h às 19h22/0315h – Como os Meios de Pagamento podem ser aliados na estratégia da sua empresa.16h30 – Valuation - Tudo que você precisa saber sobre o valor da sua empresa.17h30 – Fintechs e Linhas de Crédito que encaixam com o seu negócio23/0315h – Palestra Educação financeira e orientação para Crédito.17h – Linhas de créditos de bancos tradicionais e aprenda como funciona a Rodada de Negócios25/03Das 15h às 19h - Rodada de Crédito com as Instituições Financeiras