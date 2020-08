Agosto é o mês da Pachamama; aprenda a fazer ritual sem sair de casa!

Rio - Ao longo do mês de agosto ocorre a celebração da Pachamama, ou seja, a Mãe Terra. Esse período é de agradecimento pelo sustento. A crença tem uma conexão mística com a origem do universo e dos seres humanos.

Ritual de agradecimento



Se for difícil ir para uma espaço natural, use um vaso de planta e faça um buraco. É necessário colocar a mão na terra para se conectar à energia da Pachamama. Nesse buraco, coloque pedaços de comida, água, frutas e sementes. O que você puder e quiser ofertar. Depois, tape o buraco e cubra com flores. Vibrando gratidão, com bons pensamentos de abundância.