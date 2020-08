O que significa sonhar com traição?

Rio - O sonho é uma mensagem simbólica do inconsciente que contribui para o autoconhecimento. Sonhar com traição traz à tona a sensação de desconfiança e pode vir acompanhado de sentimentos como desejo, insegurança ou tristeza. No entanto, para interpretar é importante entender o contexto e saber os significados existentes em relação ao assunto.



Sonhar que alguém está te traindo



Expressa a sua desconfiança. Você precisa aprender a julgar menos as pessoas e a trabalhar a sua insegurança.



Sonhar que está traindo



Fique atento! Alguém pode estar querendo prejudicar a sua vida! Não confie tão facilmente nas pessoas, não conte seus segredos para quem você não confia. Preserve-se!



Sonhar com a traição de um amigo



Uma surpresa está por vir. Mas não crie expectativas: ela pode ser boa ou ruim. Mantenha-se atento!



Sonhar com a traição do (a) cônjuge

Revela dependência emocional. Fique de olho porque apoiar seus momentos em uma pessoa pode atrapalhar a sua evolução.



Sonhar que perdoou uma traição



Simboliza sentimentos confusos. Pense muito antes de tomar alguma decisão e, principalmente, de falar.



Sonhar que resiste a traição



Você pode ter decepções em um futuro próximo. Não deixe se abater! Acredite na sua força!