Horóscopo do amor: confira as previsões para o seu signo

Rio - A semana de uma maneira geral pode ser de muitas tensões. De acordo com a cigana Sara Zaad, Mercúrio está em uma ligação de conflito com Marte. Além disso, este período de lua cheia intensifica as emoções deixando tudo mais exagerado.



Se você quiser alguma coisa com seu par, durante a semana, deverá partir para cima. A ação dependerá toda de você. Tome cuidado com a maneira de falar com seu parceiro, se você já tem um relacionamento sério, pois há um clima muito tenso com Mercúrio em Câncer, e que definitivamente não combina com o seu jeito, já que é muito meloso e cheio de sensibilidade. Para quem já tem um par, é importante que você declare seu amor. Diga para esta pessoa o quanto ela é importante na sua vida. Não perca tempo com brigas ou bobagens e seja direto na forma de falar. Use esta lua cheia para fazer as pazes e não para brigar. Já para os solteiros, que tal investir e dizer o que sente pelo “crush”? Aproveite que Marte está no seu signo e conversa bem tanto com a Lua Aquariana como Vênus em Gêmeos e invista! Pode ser que uma amizade se transforme em algo a mais. Cuidado com a sua paciência, que já não é grande, e evite colocar tudo a perder por conta de brigas.



TOURO



Se você já tem um relacionamento sério, aproveite para investir com muito carinho, toque e sensualidade. Faça o clima esquentar um pouco. Não tenha medo de ousar e deixar os seus momentos de amor mais quentes e sensuais. Mesmo durante a pandemia, a proximidade com o seu parceiro pode ser cultivada. Dizer o quanto ele é importante para você é muito importante, então não deixe isso morrer. Já para os solteiros, mesmo estando no isolamento em casa não deixe de socializar. As redes sociais existem para isso. Use a internet para se apresentar ao seu crush e aumentar sua lista de contatos. Não se esconda. Busque pessoas que te façam sentir importante e especial. Ofereça isso ao outro. É uma semana para pensar de uma maneira prática e objetiva nas relações amorosas e naquela pessoa que você quer ao seu lado a longo prazo.



GÊMEOS

Você está bastante sedutor esta semana, mas deve ter cautela com gastos desnecessários para impressionar o seu amor. Você pode ter alguma decepção com seu parceiro, caso tenha um relacionamento sério, por conta de fofoca. Mesmo aqueles que não tem um relacionamento mais sólido, tenham muito cuidado para não idealizar demais. Você pode sofrer muito, pois a pessoa pode se mostrar completamente diferente do que se apresentava no início. É preferível ir com calma e aproveitar o período de isolamento social para conhecer a pessoa aos poucos e não se entregar na primeira oportunidade.



CÂNCER



Você está muito confiante e passará uma imagem tão sedutora. Por conta dessa autoestima elevada, pode e deve arrebatar corações com seu jeito meigo e sensível de ser. Caso você já esteja em um relacionamento, aproveite para se declarar ao parceiro. Caso você ainda não esteja em relacionamento, seu jeito carinhoso e protetor estará em alta esta semana e você fará bastante sucesso com seus “contatinhos”. Entretanto, lembre-se que a comunicação entre as pessoas ainda estará bastante desafiadora. Pode haver brigas desnecessárias por conta de besteiras. É necessário ter cuidado com o que diz e com o que se posta nas redes para não gerar polêmicas entre os casais.



LEÃO



No amor, você estará muito vaidoso e pode acabar arrumando briga com seu parceiro por conta disso. Procure se colocar no lugar dele e não seja tão egoísta. Muitas vezes você age como se fosse o dono da razão e isso pode gerar conflitos com a pessoa amada. Mesmo que de forma inconsciente você acaba se colocando em uma posição superior ao seu parceiro. Caso você não tenha um parceiro, cuidado com a sua imagem. Não fale demais de si próprio, ou isso pode acabar cansando o seu pretendente. Permita que o outro fale. Preste atenção, tenha empatia e sensibilidade para ouvir o outro. O contato com pessoas de outros países e culturas pode ser muito interessante esta semana. Você pode encontrar um amor em meio as amizades. Fique atento!



VIRGEM



Esta semana pode “pegar fogo” para você nos seus relacionamentos, gerando um clima bem quente e sexual. Cuidado com comportamentos que podem se tornar uma verdadeira obsessão e que não irão te fazer bem. Sexo é bom, mas devemos ter cuidado para não passarmos do ponto e nos tornamos obcecados pelo outro. Essas atitudes geram muitos ciúmes, inseguranças e outros sentimentos tóxicos, que podem fazer com que uma relação acabe se tornando abusiva. Para quem está sem um parceiro fixo, é importante não idealizar demais o “crush” para não se decepcionar demais com falsos príncipes e princesas. É importante colocar o senso crítico virginiano em ação.



LIBRA



Cuidado para não arrumar brigas com seu parceiro que possam afetar a sua imagem pública. Os ânimos estão exaltados e coisas muito dolorosas podem ser ditas, atrapalhando a vida do casal. Caso você esteja solteiro, ou apenas namorando, o clima não estará muito favorável para romances. Você poderá ser extremamente exigente com a pessoa, então cuidado para não criar uma imagem de um padrão tão alto da pessoa que você quer ao seu lado. Infelizmente você pode ficar sozinho por tanta exigência. Seria interessante ouvir os amigos que, por estarem fora da relação, podem te ajudar a tomar decisões sem exigir um ideal de perfeição que só existe na sua cabeça.



ESCORPIÃO



Se você já estiver em um relacionamento, pode estar muito tenso, com brigas constantes, que vão minando a relação. Não vale a pena viver como se estivesse num ringue de luta, tornando este cenário mais desafiador que ele já está. Devemos nos unir e não brigar. Cuidado com seu senso crítico acentuado e com sua mania de falar as coisas com a intenção de ferir ou se vingar do outro. Se você não quer que seu relacionamento acabe, tenha paciência. Todos estão muito impacientes e com sede de liberdade a qualquer custo, não suportando paranoias, ciúmes e controle. Não é uma semana muito boa para quem está solteiro e busca um par, pois você pode se enganar quanto ao caráter das pessoas.



SAGITÁRIO

Esta semana você estará extremamente sexual e sensual, mas deve tomar todos os cuidados necessários para não se contaminar nem contaminar ao outro. Para aqueles que não tem um parceiro fixo, tenha cautela para não gastar demais pois o clima não está para este tipo de atitude irresponsável e rebelde. Você fugirá de maiores responsabilidades, vai querer estar mais solto, então não é uma semana boa para formar relacionamento. Curta com mais liberdade, sem grandes expectativas. O momento não é de se apegar. Você poderá conviver com muitas brigas com seu parceiro por conta do seu jeito direto de dizer as coisas e de se achar o dono da verdade. Cuidado com o que falar para não ouvir o que não gosta.



CAPRICÓRNIO



Você estará extremamente reflexivo e exigente quanto ao seu parceiro, pensando de uma forma muito objetiva e pragmática, mas nada romântica. Para você é importante ter uma ideia de onde a relação pode chegar, se ela poderá durar a longo prazo e preencher suas expectativas que normalmente são muito altas. Você observa e avalia muito um pretendente antes de se comprometer. Tome cuidado! Este extremo nível de exigência com o outro pode fazer com que você fique sozinho e nunca venha a se relacionar, já que ninguém nunca consegue entrar em seus irreais padrões de perfeição que não existem. Coloque-se no lugar do outro. Permita-se viver a felicidade de estar junto de alguém. Você merece!



AQUÁRIO



O amor pode ser encontrado nas coisas simples, como o cuidado diário um com o outro. Esse tipo de atitude fará toda a diferença para aquele casal que ainda não se formou e está se conhecendo. É necessário cuidado na forma como se expressa com o seu parceiro, evitando brigas por mal entendidos na comunicação. Inclusive, com as brigas e discussões, qualquer motivo bobo já será motivo para “terminar”. Caso você não esteja em um relacionamento, não estará muito a fim de assumir nada sério.



PEIXES



Esta semana você está muito romântico e sensível, principalmente, se não tiver algum parceiro ainda. O clima de romance está no ar, mas deve se lembrar que não se pode abusar. A felicidade da rotina do casal também será importante para quem já tem uma relação séria, mostrando o quanto é fundamental aqueles cuidados e detalhes do dia a dia que não damos tanta importância. Não tenha medo de expressar o que sente pelo parceiro, ele vai gostar. Se for aquele “crush” que ainda não se decidiu, não tenha medo e diga o que sente.