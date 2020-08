Você sabe como os quatro elementos da natureza influenciam na astrologia?

Rio - Os quatro elementos da natureza são componentes fundamentais para a construção do universo e, também, são energias que servem como ferramentas poderosas para canalização espiritual. Na astrologia, os doze signos são organizados a partir de fogo, ar, terra e água, assim, orientando a forma a qual as pessoas enxergam o mundo. Toda pessoa tem os quatro presentes no mapa astral. No entanto, o elemento que representa o signo solar costuma ser o que predomina na personalidade. Veja a definição de cada um deles.



Fogo



Os signos de Áries, Leão e Sagitário estão ligados a esse elemento. São pessoas impulsivas, com força de vontade e energéticas, que apresentam criatividade e ação. Também são ótimos líderes, corajosos e idealistas. Tão determinados que, às vezes, podem passar a imagem de individualistas e arrogantes.



Terra



Representado pelos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. As pessoas que tem esse elemento são práticas e introspectivas, sensíveis e empáticas. Mas, também, tendem ser pessoas pessimistas, teimosas, que mudam de ideia com muita facilidade.



Ar



Os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário e são associados à comunicação e intelectualidade. Costumam ser pessoas animadas e sociáveis. Podem ser instáveis e indisciplinadas, uma vez que estão em constante mudança.



Água



O elemento é característico dos signos de Câncer, Escorpião e Peixes, que estão intimamente ligados a emoção, a empatia, sensibilidade e paciência. Possui ligação com o poder da intuição, do subconsciente, da cura e do amor. Também é um símbolo de absorção e da capacidade de adaptação do ser humano.