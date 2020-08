O que significa sonhar com cobra?

Rio - Sonhar com cobra costuma ser assustador. Mas, normalmente, é um sinal do inconsciente para alertar sobre alguma situação que está acontecendo no período de vigília e está sendo deixada de lado. Analise o contexto do sonho e descubra as interpretações.



Sonhar que uma cobra te picou



Não seja ingênuo. Tenha um pé atrás antes de confidenciar algo para alguém. Infelizmente, existem pessoas que não querem te ver bem no seu núcleo de amizade. Fique esperto!



Sonhar que está matando a cobra que te picou



Você está querendo se vingar de alguém ou de alguma coisa. Lembre-se que o perdão é uma das mais belas virtudes. Não se iguale a quem te fez mal. Seja superior a isso.



Sonhar com cobra picando alguém da sua família



Seja mais cuidadoso com o que diz aos membros da sua família.



Sonhar com cobra grande



Esse sonho simboliza suas últimas vivências e o que elas têm implicado na formação do seu caráter. Tente tirar bom proveito dos aprendizados desse momento.



Sonhar com cobra pequena



Não seja ingênuo com as pessoas! Nem sempre as intenções das pessoas são boas. Fique mais reservado nesse período, pense mais antes de agir e tente observar as coisas ao redor.



Sonhar com muitas cobras



Provavelmente, você está passando por um momento emocionalmente difícil. Esse sonho simboliza fraqueza diante dos problemas. Tente pensar antes de tomar alguma atitude.