Panorama do céu: entenda os aspectos e encontros planetários desta semana

Rio - Semana puxada, não é mesmo, minha filha? O período está sendo de muitos aspectos desafiadores com muitos encontros no céu. Os relacionamentos estão em pauta nesta semana e os ânimos à flor da pele. A astróloga Márcia Fervienza analisa os trânsitos planetários e alerta que a hora é de se perguntar como contornar problemas que se recusam a se mover.



O grande encontro de Marte e Saturno



O tom da semana está mais difícil por conta do encontro de Marte e Saturno que, entre idas e vindas, dura até janeiro. “Marte é o planeta da ação, quer fazer e acontecer, porque pensa que está pronto e está na hora. Mas Saturno, que representa as figuras de autoridade, as regras e as estruturas, aponta que ainda é preciso cumprir ainda com algumas etapas fundamentais para que o processo seja bem-sucedido”, afirma Márcia Fervienza.



Solucionando problemas com Mercúrio e Urano



Além da dificuldade do aspecto de tensão, a astróloga explica que Mercúrio, que representa a lógica e o intelecto, está fazendo um aspecto amigável com Urano, que representa a originalidade e inovação. “Nós estamos mais aptos a solucionar problemas antigos ou complexos com ideias que, embora ainda não tenham sido tentadas antes, são bem voltadas para resultados práticos. O segredo aqui é não bater de frente e encontrar opções alternativas”, aconselha.



Xô, migalhas!



Outro aspecto em evidência no céu é Vênus que está em oposição a Júpiter e Plutão deixando claro o que queremos com quem nos relacionamos. “Sabemos que podemos mais e não estamos dispostos a aceitar mixaria. Com o nosso otimismo e generosidade, seremos capazes sim de alcançar mais daquilo que tanto desejamos, talvez até transformando definitivamente algumas das nossas relações para melhor”, analisa Márcia.



Os limites do final de semana

No final da semana há o potencial para desilusão. Tenha cautela! Isso porque Mercúrio vai estar em oposição com Netuno. “Não é nada que nos coloque muito para baixo, mas talvez algumas das conversas ou iniciativas que tomamos no início da semana que pareciam ser promissoras podem morrer na praia. Se for o caso, as transformações as quais estarão sujeitas às nossas relações pode ser sim em direção a cortes e colocação de limites”, conclui.