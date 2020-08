O que significa sonhar com escada?

Rio - Os sonhos são mensagens do inconsciente que alertam sobre as situações da vida. Sonhar com escada costuma representar ascensão na vida. No entanto, é importante analisar o contexto em que o sonho se apresenta.

Esse sonho representa que você está prestes a viver um período de glória. Os seus sonhos estão encaminhando para se concretizar.



Sonhar que desceu uma escada



Indica declínio em alguma esfera da vida. Como anda a vida amorosa? E as finanças? A sua saúde está boa? E você? Como está se sentindo? Faça uma análise e procure entender o que está acontecendo, o que você está deixando de lado nesse momento ou não está dando a devida importância.



Sonhar com uma escada quebrada



Talvez você esteja passando por um momento que esteja te desestabilizando psicologicamente. Procure ajuda, se achar necessário. Lembre-se que tudo passa nessa vida e que esse é apenas um momento no meio de tantos outros prósperos que ainda estão por vir. Se cuida!



Sonhar que está faltando um degrau na escada



Dificuldades podem aparecer no seu caminho. Ultrapasse esses contratempos tentando absorver o melhor da situação. Preste atenção na vida profissional e financeira! Observa o que está vivendo e reflita como pode melhorar.



Sonhar que caiu da escada



Fique atento! A vida está sempre sujeita a mudanças e, provavelmente, você está com medo de vivê-las. Confie no seu potencial e, acredite, tudo que acontece na vida é sempre para o bem. Encare os novos momentos com o peito aberto e muita fé.



Sonhar com escada rolante



Representa que você está percorrendo um caminho para o sucesso, no entanto, precisa clarear algumas questões. As respostas para as suas dúvidas estão dentro de você.



Sonhar com escada de madeira



Esse sonho evidência que você está com dificuldade para superar alguma situação. Se a aparência da escada for moderna significa que a sua caminhada está seguindo para superar esse obstáculo vivido. Mas se a escada tiver sido apresentada de uma forma velha sinaliza cautela.